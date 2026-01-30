Berçelan Mahallesi'ndeki mezarlık yanındaki alana inen iki tilki, yiyecek arayışı sırasında bir kediyle karşılaştı. Yiyecekleri daha önce kapan kedi, tilkilerin yiyeceğe yaklaşmasına izin vermedi. Bir süre kedi ile iki tilki arasında yaşanan mücadelede, kedinin kararlı tavrı dikkat çekti. Tilkiler zaman zaman yiyeceğe yaklaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. O anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının zaman zaman yerleşim alanlarına indiği belirtildi.