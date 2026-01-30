Kış mevsiminin tüm ihtişamıyla kendini gösterdiği Muradiye Şelalesi, buz sarkıtları ve karla kaplı çevresiyle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, şelalenin donmuş hali karşısında hayranlıklarını gizleyemezken, ortaya çıkan manzara görenleri kendine hayran bıraktı.

Van’ın doğa harikası Muradiye Şelalesi, dondurucu soğukların ardından adeta bir masal diyarına dönüştü. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte şelale buz tutarken, çevresini saran kar örtüsüyle ortaya çıkan manzara 'beyaz gelinlik' yakıştırmasını bir kez daha haklı çıkardı.

Her mevsim binlerce turisti ağırlayan Muradiye Şelalesi, kış mevsiminin gelişiyle birlikte büyüleyici bir görünüme büründü. Bölgede etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar, yaklaşık 20 metre yükseklikten akan suları kısmen dondurarak dev buz sarkıtları oluşturdu.

"Doğanın kristal gerdanlığı"

Yazın coşkulu akışıyla bilinen şelale, kışın sessiz ve asil bir güzelliğe bürünüyor. Görüntüleri kaydeden doğa fotoğrafçısı Recep Dağ, dron ile şelale üzerinde alçak ve yüksek irtifada gezdirerek manzarayı farklı açılardan kaydetti. Kristalize olan su zerreleri ve çevredeki ağaçların üzerini kaplayan beyaz örtü, şelaleyi adeta bir doğa sanatına dönüştürdü. Ortaya çıkan bu eşsiz manzara, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için eşsiz bir durak noktası haline geldi.