Doğası ve tarihi dokusuyla her mevsim ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Van, akşam saatlerindeki gün batımı manzarasıyla kartpostallık görüntüler sundu. Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün berrak suları üzerinde gün batımı renk skalasıyla seyri doyumsuz manzaralar oluşturdu.

"Van'da akşamın kızıllığı hayran bıraktı"

Güneşin yavaş yavaş ufuk çizgisinin ardına çekilmesiyle gökyüzündeki kızıllık eşsiz bir manzara sundu. Günbatımı manzarası, şehrin sakinliğini ve doğanın büyüleyici yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kısa süre devam eden bu etkileyici manzara, akşamın ilerleyen saatlerinde yerini karanlığa bıraktı. Van'da doğa, bir kez daha sunduğu eşsiz günbatımıyla mest etti.