Ankara’dan hareket ederek Bitlis’in Tatvan ilçesinde yolculuğunu tamamlayan Van Gölü Ekspresi, Doğu Anadolu’nun karlı dağları ve geniş ovaları arasında ilerlerken doğayla bütünleşiyor.

Van-Ankara arasında sefer yapan Van Gölü Ekspresi, Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ ve Muş güzergâhını takip ederek Tatvan’a ulaşıyor. Yolculuğun son bölümünde Rahva Ovası’ndan geçen tren, karlı Kirkor Dağı manzarasıyla eşsiz bir görüntü oluşturuyor.

Tatvanlı doğa fotoğrafçısı ve akademisyen Oktay Subaşı tarafından kaydedilen görüntülerde, trenin Kirkor Dağı’nın görkemi eşliğinde ilerlediği anlar izleyenleri kendine hayran bıraktı. Doğanın beyaz örtüsü ile trenin oluşturduğu kontrast, bölgenin güzelliğini gözler önüne serdi.