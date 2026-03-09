İl genelinde kar yağışı nedeniyle erişimi kısıtlanan tüm yerleşim yerlerinde ulaşım yeniden sağlandı. Yapılan son açıklamaya göre, bugün itibarıyla Hakkari genelinde kapalı olan herhangi bir köy veya mezra yolu bulunmadığı bildirildi. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde en uzak yerleşim birimlerine dahi ulaşım kanalları açıldı.

Yolların ulaşıma açılmasının ardından Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri dur durak bilmeden mevcut yolların daha güvenli hale getirilmesi için genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Hakkari'nin zorlu coğrafyasında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için karla mücadele araçları ve personel, stratejik noktalarda hazır kıta bekletilmeye devam ediyor.