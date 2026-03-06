Hava sıcaklığının gece eksi 20, gündüz ise eksi 8 dereceye kadar düştüğü Çaldıran ilçesinde hayat durma noktasına geldi. Soğuk hava tüm canlıları etkilerken, Kaz Gölü'nü mesken tutan kuşlar ise yiyecek arayışına girdi. Özellikle sakarmeke kuşlarının uğrak noktası olan Kaz Gölü'ne sürüler halinde akın eden kuşlar, gölü barınma ve yiyecek alanı haline getirdi. Kuş gözlemcileri ve doğaseverler için inceleme alanı olan göl, fotoğraf tutkunları için de görsel bir şölen sunuyor.



Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, yıllardır Van Gölü Havzası'nda sıcak soğuk demeden fotoğraf çektiğini belirterek, "Çaldıran'daki Kaz Gölü'nde fotoğraf çekmeye geldik. Burada çeşitli kuş türleri var. Özelikle kazlar vardı. Bugün Çaldıran'da hava sıcaklığı gündüz eksi 6 ile 7 derece, gece de eksi 15 ile 20 dereceyi buluyor. Haliyle doğa çok mükemmeldir ve görmeye değer. Herkesin burayı görmesini tavsiye ederim" dedi.