Kış mevsiminin etkisini yoğun şekilde hissettirdiği bölgede, soğuk havaya rağmen dondurucu sulara olan tutkusuyla tanınan 'buz adam' lakaplı gezgin öğretmen Muhammed Türken, doğayla iç içe gerçekleştirdiği etkinlikle hem sağlıklı yaşama dikkat çekti hem de Van'ın doğal güzelliklerini tanıttı.

Daha önce Van Gölü'nün soğuk sularında yüzerek kış turizmine vurgu yapan maceracı öğretmen Türken, beraberinde fizyoterapist Çiğdem Beydüz ile birlikte eksi 8 derece sıcaklıkta Zernek Barajı'ndan Van Gölü çağrısı yaptığı. İlk önce şişme botla barajda dolaşan öğretmen Türken ve fizyoterapist Beydüz, daha sonra buz üzerine çıkarak "Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın" sloganı atarak vatandaşları gölü ve doğayı kirletmemeleri konusunda duyarlılığa davet ettiler.

"Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın"

Geçtiğimiz hafta Zernek Barajı'na girdiğini ifade eden ‘buz adam' lakaplı gezgin öğretmen Muhammed Türken, Bu hafta daha anlamlı bir şey için girmek istedim. Bildiğimiz üzere çok büyük bir problemle karşı karşıyayız. Küresel ısınma ve küresel ısınmadan dolayı da şu an dünyada kuraklık baş göstermeye başladı.

Bundan dolayı da derelerimiz, akarsularımız, göllerimiz, denizlerimiz kurmaya başladı. Bulunduğumuz coğrafyada da muhteşem bir güzelliğe sahibiz. Van Gölü. Buradan herkesi Van Gölü'ne sahip çıkmaya davet ediyorum. Lütfen, Van Gölü'nü kirletmeyelim. Van Gölü temiz kalsın. Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın" dedi.