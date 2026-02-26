Trendyol 1. Lig’de 28. hafta heyecanı başlıyor. Zirve yarışının ve play-off mücadelesinin giderek kızıştığı haftalarda temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü kritik bir karşılaşmaya çıkıyor.

Van temsilcisi, haftayı lider tamamlayan Erzurumspor FK’yı sahasında ağırlayacak. Zirvedeki yerini korumak isteyen konuk ekip ile play-off hattına girme hedefindeki Vanspor arasında oynanacak mücadele, haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olarak gösteriliyor.

Misafir tribün bileti 21 TL

Karşılaşma öncesinde en çok konuşulan konulardan biri ise bilet fiyatları oldu. Yönetim, misafir takım tribün bilet fiyatını 21 TL olarak açıkladı.

Bu karar, deplasman taraftarının maça yoğun ilgi göstermesinin önünü açarken, tribünlerde yüksek atmosfer oluşması bekleniyor. Futbolseverler, uygun fiyatlı bilet uygulamasının centilmence bir rekabete katkı sunacağını ifade ediyor.

Maç ne zaman, nerede?

Büyük heyecana sahne olacak mücadele, Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda

28 Şubat Cumartesi

Saat 13.30’da oynanacak.

Play-off yolunda hata yapmak istemeyen Vanspor ile liderliği bırakmak istemeyen Erzurumspor’un mücadelesi, hem saha içi rekabeti hem de tribün atmosferiyle unutulmaz bir 90 dakikaya sahne olmaya aday.