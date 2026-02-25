Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin evlenme ve boşanma verilerini paylaştı. İllere göre son 10 yıllık evlenme sayıları ile akraba evliliği sayısı ve oranlarının yer aldığı rapor, Türkiye genelindeki eğilimlerin yanı sıra Van’a ilişkin güncel verileri de kapsadı.

2010 yılında Türkiye genelinde yapılan toplam evlilik sayısı 582 bin 715 olurken, bunun 34 bin 564’ünü akraba evlilikleri oluşturdu. Akraba evliliği oranı, toplam evlilikler içinde yüzde 5,9 olarak kaydedildi. Aradan geçen 15 yılın ardından, 2025 yılında Türkiye genelindeki toplam evlilik sayısı 552 bin 237’ye geriledi. Aynı dönemde akraba evliliği sayısı 16 bin 635’e düştü. Akraba evliliklerinin toplam evlilikler içindeki oranı ise yüzde 3,0 olarak kayıtlara geçti.

VAN’DA AKRABA EVLİLİĞİ AZALDI

TÜİK verilerine göre Van’da son 15 yılda hem toplam evlilik sayısında hem de akraba evliliklerinde düşüş yaşandı. 2010 yılında Van’da yapılan 9 bin 172 evliliğin bin 77’si akraba evliliği olurken, akraba evliliklerinin toplam evlilikler içindeki oranı yüzde 11,7 olarak kayıtlara geçti. Bu oran, takip eden yıllarda kademeli olarak düşüş gösterdi.

2011–2014 döneminde akraba evliliği oranı yüzde 11,5 ile yüzde 10,4 aralığında seyrederken; 2015’ten itibaren oran yüzde 10’un altına inmeye başladı. 2016–2019 yılları arasında oran genel olarak yüzde 9,6–10,2 bandında dalgalandı.

Pandemi yılı olan 2020’de toplam evlilik sayısında sert bir düşüş yaşanmasına rağmen akraba evliliği oranı yüzde 9,6 seviyesinde kaldı. 2021 ve 2022 yıllarında da bu oran büyük bir değişim göstermeyerek yüzde 9,6–9,7 aralığında seyretti.

Son üç yıla gelindiğinde ise düşüş daha belirgin hale geldi; 2023 yılında akraba evliliği oranı yüzde 8,5’e, 2024 yılında yüzde 8,2’ye, 2025 yılında ise yüzde 7,4’e kadar geriledi.

Verilere göre Van’da 2010–2025 yılları arasında akraba evliliği oranı yüzde 11,7’den yüzde 7,4’e düşerek toplamda 4,3 puan azaldı. Aynı dönemde akraba evliliği sayısı da bin 77’den 537’ye gerileyerek yaklaşık yüzde 50 oranında azalma gösterdi.

Van’da akraba evlilikleri son 15 yılda düşüş gösterse de oranlar Türkiye ortalamasının üzerinde kalmaya devam ediyor. Son verilere göre, Van’daki akraba evliliği oranı Türkiye ortalamasının üstünde seyretti.