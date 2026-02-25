İftar sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesini almak isteyen vatandaşlar, özellikle iftara kısa bir zaman kala uzun kuyruklar oluşturuyor.

On bir ayın sultanı Ramazan’ın gelmesiyle beraber kentte geleneksel pide telaşı da yaşanıyor. Gün boyu hazırlık yapan fırıncılar, iftar saatine yakın artan talebe yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor. Özellikle odun ateşinde yakılan taş fırınlarda pişirilen pideler, sıcak sıcak tezgahlardaki yerini alıyor.

İSTEĞE GÖRE PİDE ÇEŞİTLERİ SATILIYOR

İsteğe bağlı yumurtalısı olan, susam ve çörek otu serpilen Ramazan pideleri, hem görüntüsü hem de kokusuyla vatandaşların tercihleri arasında yer alıyor. İftar sofralarının baş köşesinde yer alan pide, yemeklerin adeta tamamlayıcısı oluyor.

Uzun kuyrukta beklemek istemeyen bazı vatandaşlar ise daha erken saatlerde fırınlara giderek pide temin etmeyi tercih ediyor.

Sırada bekleyen vatandaşlar, Ramazan ayında yapılan pidenin lezzetinin farklı olduğunu belirterek, “Ramazan pidesinin tadı bir başka oluyor. Bu ayda yapılan pide daha güzel ve daha özel” ifadelerini kullandı.