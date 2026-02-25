Dünyanın köklü otomotiv markalarından Peugeot, Van’da 20 yıldır kesintisiz ve başarılı bir şekilde bayi hizmeti veren Sevimli’yi anlamlı bir ödülle onurlandırdı. 20 yılı geride bırakan güçlü iş birliği, markanın bölgedeki istikrarlı büyümesinin önemli yapı taşlarından biri olarak gösterildi.

Sevimli Peugeot, müşteri memnuniyetini esas alan hizmet anlayışı, satış ve satış sonrası süreçlerdeki istikrarlı performansı ve kurumsal temsil gücüyle bölgenin en güçlü otomotiv noktalarından biri haline geldi. Bayi, Bölge ekonomisine sağladığı katkı ve istihdama sunduğu destekle de öne çıkan bayi, 20 yıllık süreçte markanın güvenilir yüzü olmayı başardı.

Sevimlinin bu başarısı Peugeot Genel Müdürlüğü, tarafından ödüllendirildi.

Ödülü, Sevimli bayisinin sahibi Vahdettin Sevimli’ye takdim edildi. 20 yıllık iş ortaklığının simgesi niteliğindeki ödül, karşılıklı güven ve sürdürülebilir başarının göstergesi olarak değerlendirildi.

“BU GURUR TÜM EKİBİMİZİN”

Ödül töreninin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Vahdettin Sevimli, şunları söyledi:

“20 yıl boyunca aynı markayla istikrarlı bir şekilde yol yürümek bizim için büyük bir gurur. Bu ödül sadece şahsıma değil, yıllardır emek veren tüm ekip arkadaşlarımıza aittir. Müşteri memnuniyetini her zaman önceliğimiz olarak gördük. Peugeot markasını Van’da en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz.”