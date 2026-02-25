Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı konservatuvar tarafından Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gece boyunca sahne alan konservatuvar sanatçıları, birbirinden güzel türküler seslendirerek izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Program kapsamında halk oyunları ekiplerinin sergilediği gösteriler büyük beğeni toplarken, gecenin sonunda Van'da halk oyunlarına emek veren isimlerin halay performansı ayakta alkışlandı.

Açılan resim sergisi de katılımcılardan yoğun ilgi görürken, sanatın farklı dallarını bir araya getiren etkinlik, izleyicilere dolu dolu bir kültür-sanat akşamı sundu.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında düzenlediği etkinlik, beğeni topladı.