Meteoroloji Bölge Müdürlüğü bugüne dair hava durumu tahminlerini paylaştı. Tahminlere göre Van’da bugün öğleden sonra yağışlar görülecek. Yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Meteorolojik tahminlere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Van ve bölge illeri için çığ tehlikesine ilişkin uyarı da yapıldı. Uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı