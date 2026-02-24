Meteoroloji Bölge Müdürlüğü bugüne dair hava durumu tahminlerini paylaştı. Tahminlere göre Van’da bugün öğleden sonra yağışlar görülecek. Yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.
Meteorolojik tahminlere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Van ve bölge illeri için çığ tehlikesine ilişkin uyarı da yapıldı. Uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU
İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu
Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu
Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu
Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu
Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu
Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu
Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu
Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
Saray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı