Van Fırıncılar Lokantacılar ve Esnaf Odası; bir ay önce pide ve çörek fiyatlarına yapılan zammın ardından somun ekmeğe de zam yapıldığını duyurdu.

Van Fırıncılar Lokantacılar ve Esnaf Odası tarafından verilen bilgilere göre, 200 gram somun ekmeğin satış fiyatı 14 TL olarak belirlendi. Daha önce pide ve çörek fiyatlarına zam yapılmasına rağmen somun ekmekte uygulanmayan artış, uzlaşma komisyonu kararıyla netleşti ve dün açıklandı.

Bir ay önce yapılan fiyat düzenlemesiyle 200 gram pide ekmeğin fiyatı 15 TL’ye, 125 gram çöreğin fiyatı ise 20 TL’ye yükselmişti. Aynı dönemde somun ekmek fiyatında herhangi bir artış yapılmamıştı.

Van Fırıncılar Lokantacılar ve Esnaf Odası tarafından edinilen bilgilere göre; yeni tarifede somun ekmekte ertelenen fiyat artışı dün itibarıyla uygulanmaya başlandı. Buna göre 200 gram somun ekmek 14 TL’den satışa sunulacak.