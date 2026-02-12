Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 14 Şubat Cumartesi günü deplasmanda konuk olacağı Özbelsan Sivasspor maçı hazırlıklarına Ankara’da devam ediyor. Zorlu maça iyi hazırlanan temsilcimiz, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

14 Şubat Cumartesi günü BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak olan Özbelsan Sivasspor – İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü maçını yönetecek hakemler açıklandı.

Zorlu maçta hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Ömer Lütfü Aydın ve Kerem Kalkan’ın yardımcı hakemlik yapacağı müsabakada Levent Gümüşdere de dördüncü hakem olarak hazır bulunacak.

Cumartesi günü oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.