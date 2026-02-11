Geçtiğimiz hafta sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK’yi mağlup ederek moral bulan ve play-off hattına yaklaşan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 14 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Özbelsan Sivasspor’a konuk olacak.

Bu maçın hazırlıklarına Ankara’da devam edecek temsilcimiz play-off hesapları yapmaya başladı. Ligde 31 puanla 11. sırada yer alan Van temsilcisi, play-off potasına girebilmek için Sivas’tan istediğini alarak dönmek istiyor.

Cezalı durumdaki gol silahları İvan Cedric ve Oğulcan Çağlayan’ın da takıma dahil olması ile güç bulacak olan temsilcimiz, zorlu sınavı başarıyla tamamlamayı amaçlıyor.

Özbelsan Sivasspor – İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü arasındaki maç 14 Şubat Cumartesi günü Sivas BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak. Maç saat 16.00’da başlayacak.

Ligin 25. haftasında oynanacak maçlar şu şekilde;

13.02.2026 14:30 Alagöz Holding Iğdır FK - Eminevim Ümraniyespor

13.02.2026 17:00 Boluspor - Atakaş Hatayspor

13.02.2026 20:00 Esenler Erokspor - Manisa Futbol Kulübü

13.02.2026 20:00 Arca Çorum FK - İstanbulspor A.Ş.

14.02.2026 13:30 Erzurumspor FK - Adana Demirspor A.Ş.

14.02.2026 13:30 Bandırma Spor - Serik Spor Futbol A.Ş.

14.02.2026 16:00 Özbelsan Sivasspor - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

14.02.2026 19:00 Sipay Bodrum FK - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

15.02.2026 16:00 Amed Sportif Faaliyetler - Sakaryaspor A.Ş.

15.02.2026 19:00 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. - Sms Grup Sarıyerspor