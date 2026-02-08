Trendyol 1. Lig’in 24. haftasında temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, sahasında Arca Çorum FK’yi konuk etti. Maç sonu Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu.

Van Spor FK, sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 3-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Arca Çorum FK Teknik Direktörü Eroğlu, maçın hem saha şartları hem de hakem yönetimi açısından kendileri için zor geçtiğini ifade etti.

“BİZE GERÇEK ANLAMDA BİR DEPLASMAN YAŞATTI”

Deplasman koşullarına dikkat çeken Eroğlu, “Bu maç bizim için zor bir deplasmandı. Hem zemin hem de stat şartları bu lig seviyesinde değildi. Devre arasında yaşanan elektrik kesintileri ve organizasyon anlamında yaşadıklarımız bize gerçek anlamda bir deplasman yaşattı. Bunlar bahane değil ama yaşananlar ortada.” dedi.

“NET FAUL OLMAYAN BİR POZİSYONA VAR MÜDAHALESİ GELDİ”

Maçın kırılma anlarının hakem kararlarıyla değiştiğini savunan Eroğlu, “Maça iyi başladık, 1-0’ı bulduk. Ardından ikinci golü attık ancak net faul olmayan bir pozisyona VAR müdahalesi geldi. Normalde karışılmaması gereken bir pozisyondu. 2-0 olacak maç bir anda 2-1’e döndü. Maç boyunca takdir haklarının tamamına yakını aleyhimize kullanıldı. Hakemi çok konuşmak istemiyorum ama maçın önüne geçtiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

2-1’den sonra gol bulma şansları olduğunu ancak değerlendiremediklerini belirten tecrübeli teknik adam, “Kaybettik ve üzgünüz. Haftalardır hedef gösterildiğimizi hissediyoruz. Bu durum futbol adına üzücü.” şeklinde konuştu.

“KIRMIZI KARTLA CEZALANDIRILMAMIZ BİZİ DAHA DA ZOR DURUMA SOKTU”

Üçüncü gol pozisyonu ve kırmızı kart kararına da değinen Eroğlu, “Oyuncularım üçüncü gol öncesinde rakibin önünde durduğu gerekçesiyle kart gördü. Normalde böyle bir uygulama yok. Kırmızı kartla cezalandırılmamız bizi daha da zor duruma soktu. Puan farkı oluştu ama ayağa kalkmak zorundayız. Önümüzdeki haftalarda daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz. Vanspor’a başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.