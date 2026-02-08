Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesi’nde böbrek yetmezliği tanısıyla tedavi gören ve entübe durumda olan 11 aylık A.K.'nin sevki için Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Sağlıkta Acil Hava Operasyon Merkezi (SAHOM) koordinasyonunda çalışma başlatıldı. Bu kapsamda görevlendirilen uçak ambulans, saat 21.20’de Van Ferit Melen Havalimanı’na iniş yaptı. Havalimanında hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından teslim alınan A.K., uçak ambulansa alınarak İstanbul’a sevk edildi. Sevk sürecinin uzman sağlık personeli eşliğinde ve gerekli tüm tıbbi donanım sağlanarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: İHA