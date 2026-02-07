Proje kapsamında açılan sepet örücülüğü ve keçe sanatı kursları Vanlı kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Kurslarda, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları modern tasarımlarla buluşturulurken, kadınlar eğitim sürecinde ürettikleri el emeği ürünleri sosyal medya ve internet üzerinden satışa sunarak gelir elde ediyor. Van Kadın Sanatçılar Derneği tarafından yürütülen proje ile kadınların üretim yoluyla güçlenmesi, geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Proje sonunda düzenlenecek sergiyle, kadınların el emeği ürünlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması amaçlanıyor.

İHA muhabirine konuşan Van Kadın Sanatçılar Derneği Başkanı Merve Esra Erez, proje kapsamında çini sanatı, keçe sanatı ve sepet örücülüğü kurslarının devam ettiğini belirtti. Dernek Başkanı Erez, "Alanında uzman ve nitelikli eğitmenlerimizle, özellikle Vanlı kadınlarımıza unutulmaya yüz tutmuş kadim sanatları tanıtmayı ve öğretmeyi amaçlıyoruz. Bu eğitimler sayesinde kadınlarımızın ilerleyen süreçte ev bütçelerine katkı sunabilmelerini hedefliyoruz. Projemiz tamamlandığında bir sergi planlıyoruz. Kurslarımızın ardından derneğimiz bünyesinde workshop ve eğitim atölyelerimiz de devam edecek. Hedef kitlemiz kadınlar ve çocuklardır. İlerleyen süreçte yeni projelerle desteklenmeyi umut ediyoruz" dedi.

"Öğrencilerimiz satış yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor"

El sanatları usta öğreticisi Tuba Arslan ise keçe sanatının geçmişten günümüze uyarlanan kadim bir teknik olduğunu ifade ederek, "Keçe iğneleme tekniğiyle pano, şal ve çanta üzerine çalışmalar yapıyoruz. Birçok öğrencimiz şu anda sosyal medya ve internet üzerinden satış yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor" diye konuştu.

Sepet örücülüğü kursu eğitmeni Seval Mendi de kursların hem ekonomik hem de kültürel açıdan önemli olduğuna dikkat çekerek, "Öğrencilerimiz hem öğreniyor hem de üretime katkı sağlıyor. Bir şeyler üretmek ve bunu paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk ve onur" şeklinde konuştu.