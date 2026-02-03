Küresel ölçekte turizm profesyonellerini, yatırımcıları, seyahat acentelerini ve ziyaretçileri bir araya getiren fuarda, Türkiye’nin yükselen destinasyonlarından Van, sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle güçlü bir şekilde yer alarak ziyaretçilerle buluşacak. Bu kapsamda fuar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Van’da hayata geçirilen yatırımların tanıtılması açısından da önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Van Valiliği öncülüğünde; Van Büyükşehir Belediyesi ve Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlar, sektör temsilcileri ve turizm paydaşlarının katkılarıyla fuarda Van’a yakışır nitelikte kapsamlı bir stant kurulacağı bildirildi.

Kurulacak stantta Van Kalesi, Van Müzesi, Akdamar Adası Anıt Müzesi, Hoşap Kalesi, Van Gölü, Van Kahvaltısı, Van Kedisi ve inci kefali gibi kentin simge değerleri ulusal ve uluslararası ölçekte ziyaretçilere tanıtılacak. Bununla birlikte Van mutfağının özgün lezzetleri ve yöresel gastronomi unsurları da fuar süresince ziyaretçilerle buluşturularak kentin kültürel zenginliği ve turizm potansiyeli güçlü bir şekilde vurgulanacak.

KAPSAMLI TANITIM

EMITT Fuarı süresince Van standında, ilin turizm potansiyelini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar, devam eden ve planlanan projeler ile yatırım fırsatları kapsamlı şekilde tanıtılacak. Fuara Van’dan 24 seyahat acentesi ve 26 otelin katılım sağlaması, kentin turizm sektöründeki kurumsal gücünü ve ortak hareket kabiliyetini ortaya koyacak. Ayrıca gastronomi alanında faaliyet gösteren işletmelerin de tanıtım sürecine dahil edilmesiyle Van, yalnızca tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, mutfak kültürüyle de bu büyük organizasyonda dikkatleri üzerine çekecek.

ŞAHİN: VAN’IN POTANSİYELLERİ ANLATILACAK

Konu ile ilgili bilgi veren Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin:

“Fuar boyunca gerçekleştirilecek ikili görüşmeler, sektör buluşmaları ve tanıtım faaliyetleriyle Van’ın ulusal ve uluslararası turizmdeki bilinirliğini daha da artırmayı, yeni iş birliklerinin önünü açmayı ve kentimizi dört mevsim turizm destinasyonu olarak güçlü biçimde konumlandırmayı hedefliyoruz. Kültür turizmi, inanç turizmi, doğa turizmi, gastronomi turizmi ve kış turizmi başta olmak üzere Van’ın sahip olduğu tüm imkanları fuar süresince sektörün profesyonel temsilcilerine ve ziyaretçilere doğrudan aktarma fırsatı bulacağız. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından ilimizde gerçekleştirilen yatırımları da bu platformda anlatma imkanı elde edeceğiz.” dedi.

Müdür Şahin; “Van Valiliğimiz öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle gerçekleştirilen bu güçlü katılım dolayısıyla, başta Sayın Valimiz Ozan Balcı olmak üzere fuara verilen desteklerden ötürü tüm turizm paydaşlarımıza teşekkür ve şükranlarımı arz ediyorum. Kamu kurumlarımız ile özel sektör temsilcilerimizin ortak bir vizyonla hareket ettiği bu organizasyonun, Van turizmine uzun vadede kalıcı ve sürdürülebilir katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Fuar boyunca açık olacak Van standımız aracılığıyla, yerli ve yabancı tüm ziyaretçileri Van’ın köklü tarihini, zengin kültürel mirasını, eşsiz doğasını ve güçlü turizm vizyonunu yakından tanımaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.