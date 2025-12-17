Tiyatro oyuncusu ve yönetmen Murat Demirbaş, Van’ın tiyatro geçmişini yakından bildiğini belirterek, kentin seyircisinin sahneyle kurduğu güçlü bağı ele aldı.

Daha önce Van Devlet Tiyatrosu’nda uzun süre görev aldığını hatırlatan Demirbaş, Van’ın yalnızca Devlet Tiyatrosu ile sınırlı kalmaması gerektiğini, şehir tiyatrosu ve özel tiyatrolarla da kültürel üretimin desteklenmesinin önemine işaret etti.

Van’ı köklü bir medeniyet kenti olarak tanımlayan Demirbaş, tiyatronun bu şehirle güçlü bir uyum içinde olduğunu ifade etti.

“VAN SEYİRCİSİ ÇOK SICAK, ÇOK İLGİLİ VE ÇOK VERİMLİ”

Daha önce Van’da birçok oyun yönettiğini aktaran Demirbaş, “Van benim yakından tanıdığım bir şehir, daha önce Van Devlet Tiyatrosu’nda oyun yönettim. Deprem sonrası uzun süre çadırda faaliyet yürütülen bir dönem oldu. Gerçek salona geçildiğinde sahnelenen ilk oyunu ben koymuştum. Van seyircisi çok sıcak, çok ilgili ve çok verimli bir seyirci. Oyunu anlama, algılama ve tepki verme konusunda gerçekten güçlüler. Tiyatroda geri dönüş çok anlıktır; Van’da bu etkileşimi sahneden net bir şekilde hissediyorsunuz. Sahnedeyken seyircide oluşan coşkuyu görmek çok kıymetli.” dedi.

Van’ın; şehir tiyatrosu ve özel tiyatroları da kaldırabilecek güçlü bir seyirciye sahip bir kent olduğunu söyleyen Demirbaş, “Van sadece Devlet Tiyatrosu’yla yetinmemeli. Van’a şehir tiyatrosu da lazım, özel tiyatro da lazım. Van seyircisi bunların hepsini karşılayabilecek düzeyde. Van büyük bir medeniyet şehri ve tiyatro bu şehre çok yakışıyor. Bu topraklar tiyatro açısından çok bereketli. Biz ekip olarak Van’dan çok mutlu ayrılıyoruz. İleride yine geliriz, başka oyunlarla da geliriz. Van bizim için hafızamızda çok güzel anılar bırakan bir şehir oldu.” ifadelerini kullandı.