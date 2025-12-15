Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu kapsamda Van’da da personel alımı gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli personel alımına ilişkin yayımlanan ilanda, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ kapsamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam 3.000 (üç bin) sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirme yapılacaktır. Bu kapsamda Van’a 14 personel alımı yapılacaktır.” denildi.

VAN’A 14 KİŞİ ALINACAK

İlana göre Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde; 2 sosyal çalışmacı, 1 psikolog, 1 dil ve konuşma terapisti, 4 kadın çocuk bakıcısı, 4 erkek çocuk bakıcısı, 1 temizlik görevlisi, 1 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 14 kişi istihdam edilecek.

Söz konusu alımlara ilişkin ilanlar, 17 Aralık 2025 – 21 Aralık 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un resmi internet sitesi (www.iskur.gov.tr) üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, ilan süresi içerisinde başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar başvurularını, 15 Aralık 2025 – 26 Aralık 2025 tarihleri arasında, son gün saat 23.59’a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden e-Devlet şifreleri ile gerçekleştirecek.

GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

-18 yaşını tamamlamış olmak,

-Son başvuru tarihi itibarıyla, başvurulan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (Başvurulan pozisyon için belirlenen öğrenim düzeyinin üstünde bir öğrenim düzeyinden mezun olup bu öğrenim düzeyine ait KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir),

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

-Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan etmek.