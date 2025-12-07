Trendyol 1. Lig 16. hafta maçında deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü maçı 2 - 1 kaybederek galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde düşüşe devam eden Van Spor FK, düşme hattında bulunan Manisa Futbol Kulübü'ne mağlup oldu.

Maçın ilk yarısında daha iyi bir oyun ortaya koyan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, maçın 30. dakikasında Regis’in golüyle 1 – 0 öne geçti.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmayınca devre 1 - 0 Van Spor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

VAN SPOR İKİNCE DEVRE DÜŞÜŞE GEÇTİ

Mücadelenin ikinci yarısında ev sahibi Manisa Futbol Kulübü çok daha iyi bir oyun ortaya koyarak aradığı gollere de ulaştı.

Mücadelenin 60. dakikasında gelişen ev sahibi ekibin atağında Van Spor ceza sahası içinde oluşan karambolün ardından hakem, VAR incelemesinin ardından penaltı atışı kararı verdi. Atışı kullanan Lois Diony topu filelerle buluşturdu ve skora denge getirdi: 1 - 1.

Maçın 78. dakikasında Manisa FK atağında İmaj Altyapı Van Spor FK ceza sahası içinde Lucas’ın hareketini faul olarak değerlendiren hakem yeniden penaltı noktasını gösterdi. Bu kez VAR’ın uyarısıyla Lucas kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İkinci kez penaltı atışını kullanmak üzere Lois Diony meşin yuvarlağın arkasına geçti. Vuruşunda takımını 2 – 1 öne geçirdi.

Maçın geri kalan dakikalarında en azından beraberlik için yüklenen Van Spor FK, kalesinde de boşluk bırakınca Manisa FK üst üste tehlikeli pozisyonlar buldu. Ancak başka gol olmayınca müsabaka ev sahibi ekibin 2 - 1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonuçla Van Spor FK ligde son 4 haftadır kazanamamış oldu. Temsilcimiz 21 puanda kalırken, Manisa Futbol Kulübü ise puanını 16’ya yükseltmiş oldu.