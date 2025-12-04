Ziraat Türkiye Kupası’nda iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen güçlü rakibi Trabzonspor’a elenen İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, yüzünü yeniden lige döndü.

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 7 Aralık Pazar günü deplasmanda Manisa Futbol Kulübü’ne konuk olacak.

3 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmak için sahaya çıkacak olan kırmızı siyahlı Van ekibi, Manisa deplasmanında ter dökecek.

MAÇIN HAKEMLERİ

Pazar günü Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak olan Manisa Futbol Kulübü - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü maçını yönetecek hakemler de belli oldu.

Maçta hakem İlker Yasin Avcı düdük çalacak. Hüseyin Kıvanç Durmaz ve Enes Biroğlu’nun yardımcı hakemlik yapacağı müsabakada dördüncü hakem olarak da Yücel Büyük görev alacak.