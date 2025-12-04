Van Valisi Ozan Balcı, Dışişleri Bakanlığı tarafından Van’a atanan Büyükelçi Emre Zeki Karagöl’ü makamında kabul etti. Ziyaret kapsamında Tarihi Eski Tekel Binası’nın Dışişleri Temsilciliği olarak kullanılmasına ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Van Valisi Ozan Balcı, yeni görevlendirme kapsamında ilde Dışişleri Temsilcisi olarak görev yapacak Büyükelçi Emre Zeki Karagöl’ü makamında ağırladı. Görüşmede, kentin diplomatik temaslar açısından önemli bir adımı olan Dışişleri Temsilciliği sürecine dair değerlendirmeler de yapıldı.

ESKİ TEKEL BİNASI DIŞİŞLERİ TEMSİLCİLİK BİNASI OLUYOR

Vali Balcı, geçmişte Eski Tekel Binası olarak kullanılan yapının Dışişleri Temsilcilik binası haline getirilmesi için gerekli düzenleme ve hazırlıkların titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Balcı, temsilciliğin faaliyete geçmesiyle birlikte kurumlar arası işbirliğinin güçleneceğini ve dayanışma içinde vatandaşlara hizmet sunmaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Ziyarette, Büyükelçi Emre Zeki Karagöl’e yeni görevinde başarı dilekleri iletilirken, temsilciliğin kentte diplomatik işleyişi kolaylaştırması ve bölgesel temaslara katkı sunması bekleniyor.