AK Parti Gençlik Kolları tarafından açıklanan Kasım ayı yeni üye çalışması verileri, Van için önemli bir başarıyı ortaya koydu. Yapılan değerlendirmede Türkiye’nin 30 büyükşehri arasında Van, en başarılı 3. il olarak sıralamaya girdi.

Kasım ayında yürütülen üye çalışmalarıyla gençlerin AK Parti’ye olan ilgisinin arttığı görülürken, Van İl Gençlik Kolları’nın performansı da dikkat çekti. Samsun ve Ankara’nın ardından üçüncü sıraya yerleşen Van, gençlik teşkilatının sahadaki dinamizmini ve etkinliğini bir kez daha göstermiş oldu.

AK Parti Van İl Gençlik Kolları, yaptığı çalışmalarla yalnızca üye sayısını artırmakla kalmıyor; gençlerle kurduğu güçlü iletişim, düzenlediği etkinlikler ve sosyal projelerle de örnek bir teşkilat modeli sunuyor.

Van Gençlik Kolları, bu ivmeyi sürdürerek hem şehirdeki gençlerin siyasete katılımını güçlendirmeyi hem de teşkilatın Türkiye genelindeki başarısına daha büyük katkılar sunmayı hedefliyor.

Burak Gültepe liderliğinde dikkat çeken çalışmalar

AK Parti Van İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe, göreve geldiği günden bu yana gençlik çalışmalarını hem saha hem etkinlik boyutunda yeni bir seviyeye taşımıştı. Kasım ayında gelen bu başarı, teşkilatın uzun süredir aralıksız devam eden yoğun temposunun bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

102. Yıla 102 Gençlik mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşma

Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet’in 102. yılına ithafen, Gültepe öncülüğünde Van’dan 102 genç Ankara’ya götürülmüş, burada gençler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Ziyarette gençler, terörsüz Türkiye sürecine verdikleri güçlü desteği bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletmişti. Bu buluşma, Van gençliğinin milli birlik ve kardeşlik sürecine verdiği katkının önemli bir göstergesi olmuştu.

Van–Çanakkale arasında dostluk köprüsü

Ankara ziyaretinin hemen ardından, Van İl Gençlik Kolları bu kez Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret ederek tarihi bir adım daha attı. Bu anlamlı ziyaret kapsamında Van ile Çanakkale arasında bir dostluk köprüsü kurma yönünde sembolik adımlar atıldı. Gençlerin tarih bilinci ve milli değerlerle bağlarının güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen program büyük takdir topladı.

AK Gençlik Göl Fest ile binlerce gencin buluşması

Önceki aylarda ise Van’da binlerce gencin katılımıyla AK Gençlik Göl Fest düzenlenmiş; festivalde su sporlarından yarışmalara, sosyal etkinliklerden gençlik çalışmalarına kadar birçok aktivite gerçekleştirilmişti. Bu dev etkinlik, Van gençliğinin enerjisini teşkilat çatısı altında bir araya getiren en geniş katılımlı programlardan biri olarak hafızalarda yer aldı.