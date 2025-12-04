Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, halk sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak amacıyla kent genelinde birçok farklı sektörde denetimlerini sürdürüyor. Hem marketlerde hem de fırınlarda yapılan kontrollerde çeşitli usulsüzlükler tespit eden ekipler, kurallara uymayan işletmeler hakkında cezai işlem uyguladı.

Marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde ekipler; temel gıda maddeleri, sebze-meyve çeşitleri, temizlik ürünleri ve diğer tüketim malzemelerinin fiyatlarını titizlikle inceledi.

ŞİKAYETLER DİKKATE ALINIYOR

Denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri tek tek kontrol edilirken, reyonlardaki fiyat etiketleri ile kasa fiyatları arasında uyum olup olmadığına da bakılıyor.

Ayrıca gramaj kontrolü ve genel hijyen şartlarının sağlanıp sağlanmadığını da detaylı bir şekilde inceleyen ekipler, usulsüzlük tespit edilen işletmelere cezai işlem uyguladı.

Zabıta ekipleri market denetimlerinin yanı sıra fırınlarda da geniş kapsamlı incelemelerde bulunuyor. Ekmek gramajlarının standartlara uygun olup olmadığı ölçülürken, üretim alanları ve satış noktalarının temizlik koşulları da kontrol ediliyor.

Halk sağlığını riske atabilecek tüm durumlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedilirken, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla kontrollerin artırılacağı da kaydedildi.