Resmi Gazete'de yayımlanan Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 25,49 olmasıyla birlikte TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında geçerli muayene ücretlerine yapılacak zam tutarı da belli oldu.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıtlar yasal düzenlemeye göre belirli periyodik aralıklarda muayene olmak zorunda. 27 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'ye göre 2026 yılında geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 oldu. Bu oran, yıllardır mevzuat gereği araç muayene ücretlerindeki artışı da doğrudan belirlemekte.

2025 yılındaki mevcut tarifenin 1 Ocak 2026 itibarıyla bu oranda zamlanacağı öğrenildi.

İŞTE YENİ ZAMLI MUAYENE ÜCRETLERİ

Standart otomobiller için uygulanan 2 bin 620 TL'lik ücret, gelecek yıl 3 bin 288 TL 84 kuruş olacak.

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet

1.674,53 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork

3.288,84 TL

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker

4.445,60 TL