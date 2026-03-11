Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Kışla Yolu Sokak’ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada en az 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.