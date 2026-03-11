Van'ın Gürpınar ilçesindeki 104 milyon metreküp su kapasiteli Zernek Barajı dondurucu soğukların etkisini kaybetmeye başlamasıyla buzlarını çözmeye başlıyor. Kış boyunca etkili olan dondurucu soğukların etkisini kaybetmeye başlayan soğuk hava, baraj yüzeyinde oluşan kalın buz tabakasının büyük bir bölümü çözüldü. Baraj yüzeyinde yer yer açılan su alanları, kışın sert yüzünü geride bırakıp baharın gelişini işaret ediyor.

"Zernek Barajı'ndaki dev buz kütleleri çözülmeye başladı"

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan ve sulama amaçlı kullanılan Zernek Barajı, bu yıl çetin geçen kış şartlarının ardından bahar yüzünü gösterdi. Kış boyunca kalın buz tabakasıyla kaplanarak bölgeye gelen doğa fotoğrafçıları ve ziyaretçiler için farklı manzaralar oluşturan Zernek Barajı, son günlerde etkisini kaybeden soğuk havadan dolayı baraj yüzeyinde buzların erimesine neden oldu.

Buzlar çözülmeye başlayınca, barajda kurulu bulunan balık üretim kafesleri de yeniden görünür hale geldi. Kış boyunca buz tabakası altında kalan kafeslerin etrafındaki buzların erimesiyle birlikte su yüzeyi açıldı. Bölgedeki balık yetiştiricileri ise buzların çözülmesiyle birlikte üretim faaliyetlerine yeniden devam edecek.

Zernek Barajı, Van'ın Gürpınar ilçesinde Hoşap Çayı üzerinde, sulama ve elektrik enerjisi üretimi amacıyla 1980-1988 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Toprak ve kaya gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 2 milyon 100 bin metreküp, akarsu yatağından yüksekliği 80 metre, normal su kotunda göl hacmi 104 hektometre küp, normal su kotunda göl alanı 5,16 kilometrekaredir. Baraj 11 bin 300 hektarlık bir alana sulama hizmeti veriyor.