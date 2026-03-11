Van’da bir önceki gün 27 yerleşim yerinin yolu kapalıyken, dün gece kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollar yeniden ulaşıma kapandı. Yağışın ardından kapalı yerleşim yeri yolu sayısı 40’a yükseldi.

Son yağışlardan en fazla etkilenen ilçe ise Muradiye oldu. İlçede 16 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgilere göre; Başkale ilçesinde 1 mahalle ve 1 mezra yolu, Erciş ilçesinde 3 mezra yolu, Gevaş ilçesinde 3 mahalle ve 5 mezra yolu, Gürpınar ilçesinde 2 mezra yolu, Muradiye ilçesinde 14 mahalle ve 2 mezra yolu, Özalp ilçesinde 1 mahalle ve 1 mezra yolu, Saray ilçesinde 5 mahalle yolu, Tuşba ilçesinde ise 1 mahalle ve 1 mezra yolu olmak üzere toplam 40 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.