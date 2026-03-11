Türkiye'nin en soğuk ilçesi olan Çaldıran'da kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu 2 bin rakımlı İran sınırına yakın mahalle ve karakol yollarında kar temizleme çalışmasını sürdürüyor. Kent merkezine 123 kilometre, Çaldıran ilçe merkezine ise 20 kilometre uzaklıkta bulunan Alakaya Mahallesi ile Türkiye - İran sınırında bulunan Hangedik Karakol yolunda karla mücadele çalışması büyük bir titizlikle yürütülüyor. İş makinelerinin yetersiz kaldığı noktalarda kar savurma araçlarının devreye alındığı çalışma, zorlu coğrafya şartları ve tipiye rağmen devam ediyor.

"İran sınırındaki karakollarda karla mücadele"

Başkale, Çaldıran ve Saray ilçelerinde İran sınırının sıfır noktasındaki yerleşim yerleri ve hudut hattında yoğun bir mesai harcıyor. 13 ilçe ve yaklaşık 6 bin kilometre yol ağında başarılı bir karla mücadele çalışması gerçekleştirerek, yolların büyük bir kısmını ulaşıma açık hale getirdi. Ekipler, kent genelinde ulaşıma kapalı olan 25 mahalle ve 15 mezra yolunda ise çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.