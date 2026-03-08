Trendyol 1. Lig’de salı günü oynanacak İmaj Altyapı Van Spor FK - Adana Demirspor karşılaşması öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Vanspor Kulüp Başkanı Erol Temel, Van’a gelecek olan Adana Demirspor kafilesinin tüm konaklama giderlerini üstlenme kararı aldı.

Uzun süredir ekonomik sıkıntılarla gündeme gelen, transfer tahtası kapalı olan ve ligde zor bir dönemden geçen Adana Demirspor’a yapılan bu destek, spor camiasında takdir topladı.

Söz konusu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Fırat Bozkurt, Vanspor Başkanı Erol Temel’in Adana temsilcisine destek olmak amacıyla böyle bir adım attığını paylaştı.

Futbolun sadece sahada oynanan bir oyun olmadığını gösteren bu karar, sporun dayanışma ve kardeşlik yönünü bir kez daha hatırlattı. Vanspor yönetiminin aldığı bu karar, iki kulüp arasında centilmence bir atmosfer oluşmasına katkı sağlarken, taraftarlar tarafından da anlamlı bir jest olarak değerlendirildi.

