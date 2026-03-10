Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Hilmi Bozkurt, genç oyuncuların ortaya koyduğu performanstan memnun olduklarını söyledi.

Bozkurt, “Gençlerimizin oyun istikrarı ile ilgili beklentilerimiz vardı. Geçen hafta şanssız bir mağlubiyet almıştık. Bizim için skordan çok oyunun umut vermesi önemli. Bu hafta da gerçekten 90 dakika boyunca çok iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Gençlerimiz adına çok sevindik.” dedi.

Adana Demirspor’un ligde zor bir süreçten geçtiğini belirten teknik sorumlu Bozkurt, genç oyuncuların performansının gelecek adına umut verdiğini ifade etti.

GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Ligde misafir olduklarını dile getiren Bozkurt, “Bu ligde artık misafiriz. Ancak bu oyunların sayısını artırarak gelecek yıla daha hazır hale gelmek istiyoruz. Gençlerimizin verdiği emeklere sağlık. Onlarla gurur duyuyoruz.” diye konuştu.

VANSPOR'U GALİBİYETTEN DOLAYI TEBRİK EDİYORUM"

Vanspor’u da tebrik eden Bozkurt, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Rakip takımı da galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Onların da bir hedefi ve iddiası var. Biz ise son haftalarda gençlerimizle iyi oyunlar ortaya koyuyoruz. Bu performans istikrarlı olursa gelecek yıl Adana Demirspor’u çok daha iyi temsil edecek bir takımımız olacağına inanıyorum.”

Bozkurt, sözlerini “Her şey gençlerimizin gönlüne göre olur inşallah.” diyerek tamamladı.