Maç öncesinde tribünlerde “Yaşasın Adana Demirspor” ve “ADS Yaz 4019’a Gönder” yazılı pankartlar yer aldı. Vanspor yönetimi tarafından hazırlanan pankartlar, iki kulüp arasında dayanışma mesajı olarak yorumlandı.

Uzun süredir ekonomik sıkıntılar yaşayan, transfer tahtası kapalı olan ve ligde zor bir süreçten geçen Adana Demirspor’a yönelik bu destek, stadyumdaki taraftarların da dikkatini çekti.

Öte yandan Vanspor Kulüp Başkanı Erol Temel de karşılaşma öncesinde önemli bir jest yaparak Van’a gelen Adana Demirspor kafilesinin tüm konaklama giderlerini üstlenmişti.

Vanspor yönetimi, karşılaşma öncesinde hem kulüp yönetimi hem de taraftarlar aracılığıyla sergilediği bu tavırla sporun dostluk ve centilmenlik yönünü ön plana çıkardı.