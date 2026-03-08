Vanspor U19 takımının yer aldığı 10. Grup’ta 15. hafta heyecanı yaşanıyor. Normal şartlarda 4 Mart Çarşamba günü oynanması gereken İmaj Altyapı Van Spor FK – Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşması, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) aldığı karar ile 8 Mart Pazar gününe (bugün) ertelendi.

Vanspor maçı ile birlikte grupta oynanacak bir diğer karşılaşma olan Tatvan Yeni İdman Yurdu Spor ile Erzurumspor FK mücadelesi de yine bugün saat 14.00’te oynanacak.

Ligdeki üçüncü karşılaşma ise Cınegol Ağrı 1970 Spor Kulübü ile Muratspor arasında oynandı. Çarşamba günü oynanan mücadelede konuk ekip Muratspor, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

VANSPOR 3. SIRADA YER ALIYOR

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, ligde oynadığı 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 31 puanla 3. sırada yer alıyor. Rakip Alagöz Holding Iğdır FK ise 11 galibiyet ve 3 mağlubiyetle topladığı 33 puanla 2. sırada bulunuyor. Van ekibi, sahasında kazanarak puan sıralamasında ikinci sıraya yükselmeyi hedefliyor.

VANSPOR, IĞDIR KARŞISINDA 2 MAÇTA 1 GALİBİYET 1 MAĞLUBİYET ALDI

Kırmızı-siyahlı Van ekibi, bu sezon Alagöz Holding Iğdır FK ile oynadığı iki karşılaşmanın ilkini sahasında 2-1 kazanırken, ikinci maçta deplasmanda 4-1 mağlup oldu.

KARŞILAŞMA BUGÜN OYNANCAK

İmaj Altyapı Van Spor FK U19 ile Alagöz Holding Iğdır FK U19 arasında oynanacak karşılaşma, bugün saat 11.00’de İpekyolu Suni Çim Sahası’nda oynanacak. Mücadelede hakem Mazlum Bilici düdük çalacak. Bilici’nin yardımcılıklarını Rümeysa Gök ile Hazar Erdoğan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Turan Zehir olacak.

10. GRUP’TA GÜNCEL PUAN DURUMU:

1- Erzurumspor FK – 34 puan

2- Alagöz Holding Iğdır FK – 33 puan

3- İmaj Altyapı Van Spor FK – 31 puan

4- Muratspor – 13 puan

5- Tatvan Yeni İdman Yurdu Spor – 7 puan

6- Cınegol Ağrı 1970 Spor Kulübü – 5 puan