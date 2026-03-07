Maçla ilgili açıklamalarda bulunan İmaj Altyapı Van Spor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, maçın genelinde oyuna hakim olan tarafın Vanspor olduğunu söyledi.

“İLK GOLDEN SONRA VERDİĞİMİZ REAKSİYONUN FATURASINI BİRAZ AĞIR ÖDEDİK”

Korkmaz, “Uzun zaman sonra çok iyi başladığımız bir maçta golü bulduktan sonra verdiğimiz reaksiyonun faturasını biraz ağır ödedik. Ancak maçın geneline baktığımızda, özellikle ikinci yarının tamamında oyuna hakim olan bir Vanspor vardı sahada.” dedi.

“EKİPMANLARIMIZI DA DOĞRU ŞEKİLDE HAZIRLAMAMIZ GEREKİYOR”

Maçlara hazırlanırken birçok detaya dikkat edilmesi gerektiğini belirten teknik adam Korkmaz, “Maçlara hazırlanırken teknik, taktik ve mental süreçlerin yanı sıra ekipmanlarımızı da doğru şekilde hazırlamamız gerekiyor. Özellikle ilk yarıda oyundan düştüğümüz anlarda krampon seçiminin ne kadar fark yarattığını futbolcu arkadaşlarımız da sahada görmüş oldu. Bu tür konularda, zemine ve hava şartlarına göre krampon seçimi gibi detaylarda daha hassas davranmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“NE İSTEDİĞİNİ BİLEN VE BUNU SAHAYA YANSITMAYA ÇALIŞAN TARAFTIK”

Maçın genel değerlendirmesini yapan Korkmaz, deplasmanda olmalarına rağmen oyuna hakim olan bir Vanspor’un sahada olduğunu dile getirerek, “Genel olarak maçı değerlendirdiğimizde Vanspor, deplasmanda olmasına rağmen oyuna hakim olan, ne istediğini bilen ve bunu sahaya yansıtmaya çalışan taraftı.” şeklinde konuştu.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Pendik deplasmanında takımı yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür eden İmaj Altyapı Van Spor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, şu ifadelere yer verdi; “Pendik deplasmanında takımımıza büyük bir itici güç olan ve her deplasmanda desteğini hissettiren taraftarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde çok kritik bir Adana Demirspor maçı var. Futbolda hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Salı günü Van’daki bütün futbolseverleri maça bekliyoruz.”