Ligin 28. hafta maçında İmaj Altyapı Van Spor FK ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelmiş, iki takım için de büyük önem taşıyan mücadele Erzurumspor FK’nin galibiyetiyle tamamlanmıştı.

Karşılaşma sonrası ev sahibi kırmızı-siyahlı takım, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yayımladığı sevk raporunda yer alan “çirkin ve kötü tezahürat” ve “saha olayları” gerekçeleriyle; ayrıca kulüp görevlisi Veysi Gençer de “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Konuk ekip Erzurumspor FK de yine “çirkin ve kötü tezahürat” ve “saha olayları” gerekçeleriyle PFDK’ya sevk edildi.

SEVK RAPORUNDA ŞÖYLE DENİLDİ:

Vanspor’a ilişkin PFDK sevk raporunda şu ifadelere yer verildi; “İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün 28.02.2026 tarihinde oynanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü-Erzurumspor FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, ayrıca İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü görevlisi Veysi Gençer’in aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

Aynı karşılaşmaya ilişkin Erzurumspor FK için hazırlanan raporda ise, “Erzurumspor FK Kulübü’nün 28.02.2026 tarihinde oynanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü-Erzurumspor FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.