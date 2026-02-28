Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında İmaj Altyapı Van Spor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, mücadeleyi iki devre üzerinden değerlendirdi.

“İLK YARIYI İYİ KONTROL ETTİK”

Maçın ilk yarısında oyunu kontrol ettiklerini belirten teknik adam Korkmaz, ikinci yarıdaki düşüşe dikkat çekti.

Korkmaz, “Maçı ikiye ayırmak istiyorum. İlk yarıyı bu kadar iyi kontrol edip ikinci yarıda yaşadığımız düşüşü kendi içimizde analiz etmemiz gerekiyor. İlk yarıda 11 faul yapmışız, ikinci yarıda ise 4 faul. Bu bile maçın analizini yapmamız için önemli bir veri. Yediğimiz gollerde temastan kaçınma şeklimizi değerlendirmeliyiz. Bu, kazanmak istediğimiz bir maçtı ama burada bırakmak istiyorum. Bu maça fazla anlam yüklemek istemiyorum. Ne kadar çok anlam yüklersek, o kadar gerilim yaşıyoruz.” dedi.

“GENÇ TAKIM OLMANIN PSİKOLOJİK ETKİSİ VAR"

Takımın genç yapısına dikkat çeken Korkmaz, “Genç bir takım olmanın getirdiği bir durum bu. Psikolojik bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra takımı gerilimden uzak tutmaya çalışacağım. Önümüzdeki maçlar çok önemli. Hayal ettiğimiz noktaya çok yakınız ve fikstür açısından avantajlı bir durumdayız. Kafamızı kaldırıp ne için oynadığımızı hatırlamamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“AYAKTA KALMAYA ODAKLANMALILAR"

Basın mensuplarının bazı oyuncularla ilgili sorularını da yanıtlayan tecrübeli teknik adam, sahada temastan kaçınma ve hakemle iletişim konularına değinerek, “Bazı oyuncularımızın daha çok futbola odaklanması gerekiyor. Topla buluştukları anlarda güçlerini göstermeliler. Bu kadar kolay yere düşecek oyuncular değiller. Sahada ve ayakta kalmaya odaklanmalılar. Yaparlarsa sorun yok, yapmazlarsa çözüm üretiriz.” dedi.

“BAHANELERE SIĞINMAYACAĞIZ"

Korkmaz, ikinci yarıdaki performans düşüşüne değinerek, “Belki taktiksel anlamda eksiklerimiz vardı ama bahanelere sığınmayacağız. İlk yarıda sahaya çıkan 11 oyuncu maçı bitirebilecek gücü gösterdi. Keşke ikinci yarıda da aynı direnci sürdürebilseydik. Taraftarımızı üzdüğümüz için üzgünüz ama işimiz devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Takımdaki sakat oyuncuların durumuna da değinen Korkmaz, “Erdi uzun süredir sakat. Aynı yerden tekrar sakatlandı, risk almak istemedik. Regis uzun süredir oynamıyordu, geri dönüşü zaman alacak. Oğulcan ve Bekircan’ın durumu antrenman performansına bağlı. Mamah’ın Pendik maçına yetişmesini bekliyoruz. Erdem’in durumu ise biraz daha zaman alacak.” diye kaydetti.



Vanspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz sözlerini şu ifadelerle tamamladı; “Gerilimi artırmak genç bir takım için baskı oluşturuyor. Oyuncularımızı rahat bırakmalıyız. Umutla ve inançla yolumuza devam edeceğiz."