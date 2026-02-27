Kırmızı-siyahlı Van ekibi, ligin 28. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek.

Vanspor taraftarları, takımlarını desteklemek için tribünleri dolduracak. Bir yanda zirve yarışında liderliğini sürdürmek isteyen Erzurumspor FK, diğer yanda taraftarı önünde sahaya çıkacak ve play-off hattına girmeyi hedefleyen Vanspor olacak.

Önemli karşılaşmaya yoğun ilgi gösterilecek, şehir dışında bulunan ve tribündeki yerini alamayacak sporseverler ise maçın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyordu. Ayrıca dün satışa çıkarılan biletler de kısa zamanda tükenerek karşılaşmanın kapalı gişe oynanacağı açıklandı.

MAÇIN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren kırmızı siyahlı Van ekibi, maç saatini beklemeye başladı.

Son haftalarda önemli puanlar toplayan kırmızı-siyahlılar, 27. haftada Amedspor deplasmanında son dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan puansız ayrılmıştı. Van ekibi, Erzurumspor FK karşısında galibiyet alarak play-off hattına girmeyi amaçlıyor.

KARŞILAŞMA CANLI YAYINLANACAK

Süper Lig Hakemi Çağdaş Altay’ın yöneteceği İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – Erzurumspor FK karşılaşması, 28 Şubat Cumartesi günü saat 13.30’da Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

Mücadele, sporseverler tarafından TRT Spor, Tabi ve beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.