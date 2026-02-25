Ligin 27. Hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler ile İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü karşı karşıya gelmiş, iki takım için de büyük önem taşıyan mücadele, Amed Sportif Faaliyetler’in 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşan kırmızı-siyahlı ekip, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yayımladığı sevk raporunda yer alan “çirkin ve kötü tezahürat” gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi. Aynı karşılaşmada ev sahibi ekip de “çirkin ve kötü tezahürat” ve “saha olayları” gerekçeleriyle PFDK’ya sevk edildi.

PFDK SEVK RAPORU

PFDK sevk raporunda şu ifadelere yer verildi; “İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün, 23.02.2026 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

Aynı karşılaşmaya ilişkin Amed Sportif Faaliyetler için hazırlanan raporda ise, “Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nün 23.02.2026 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.