Ligde heyecan her geçen hafta artıyor. Liderlik yarışında üç takım öne çıkarken, alt sıralar ve play-off hattında ise puan farklarının az olması çekişmeyi daha da artırıyor.

Ligin bitimine 11 hafta kala takımlar ince hesaplar yapmaya başlarken heyecan da katlanıyor.

VANSPOR YÜKSELİŞTE

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, son 3 maçta topladığı 7 puanla üst sıralara tırmanışını sürdürüyor. Uzun süredir orta sıralarda yer alan Van ekibi, son haftalardaki aldığı puanlarla 8. sıraya kadar yükseldi ve play-off hattı için iddiasını sürdürdü.

Kırmızı-siyahlılar, 26. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Sipay Bodrum FK karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen muhteşem bir geri dönüşe imza atarak mücadeleyi 3-1 kazandı. Bu skorla galibiyet sayısını 10’a çıkaran Van ekibi, puanını da 38’e yükseltti.

SIRADA DOĞU DERBİSİ VAR

Van temsilcisi, 27. haftada ise Doğu derbisi olarak adlandırılan Amed Sportif Faaliyetler deplasmanına çıkacak. 23 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmaya her iki ekip de galibiyet için çıkacak.

Ev sahibi Amed Sportif Faaliyetler son haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle liderin 3 puan gerisine düştü. Diyarbakır temsilcisi, bu karşılaşmayı kazanarak liderlik yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Van Spor FK ise play-off iddiasını güçlendirmek için sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Ligin ilk yarısında Van’da oynanan karşılaşmada temsilcimiz, sahasında ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler’i 3-0 mağlup etmişti.

VANSPOR 8. SIRADA, AMED SPORTİF FAALİYETLER İSE 3. SIRADA YER ALIYOR

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, 26 haftada 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak topladığı 38 puanla 8. sırada yer alıyor. Amed Sportif Faaliyetler ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 51 puan toplayarak 3. sırada bulunuyor.

Zorlu maç öncesi iki kulüp taraftarları arasındaki dostluk mesajları ön plana çıkıyor. Amed Sportif Faaliyetler maçına çok sayıda Vanlı taraftarın gitmesi bekleniyor.