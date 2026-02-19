Mücadele sonrası değerlendirmelerde bulunan Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, zorlu bir deplasman süreci yaşadıklarını belirtti.

Ramazan ayını tebrik ederek sözlerine başlayan Yılmaz, “Öncelikle bugün Ramazan’ın ilk günü. Tüm ülkemize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Buraya gelene kadar gerçekten çok zor bir yolculuk geçirdik. İki kez oldukça tehlikeli iniş denemesi yaşadık, en sonunda Diyarbakır’a inebildik. Oradan da yaklaşık 6–7 saatlik bir otobüs yolculuğu yaptık.” dedi.

“İLK YARI İYİ OYNADIK”

"Üç gün aradan sonra hafta içi bir maç oynadık" diyen Yılmaz, “Hem yolculuğun zorluğu hem de maç trafiğinin yoğunluğu bizi oldukça yordu. Özellikle ikinci yarıda bunun etkisi net şekilde hissedildi. İlk yarıda iyi bir oyun sergiledik ve 1-0 öndeydik. Ancak ikinci yarıda yorgunluğun etkisi, rakibin ikinci yarıya golle başlamasıyla birleşince maç Vanspor’un 3-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.” ifadelerini kullandı.

“VANSPOR’U TEBRİK EDİYORUM”

Rakibi tebrik eden Yılmaz, “Vanspor’u tebrik ediyorum, hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Bizim için artık bu maçı geride bırakıp üç gün sonra içeride oynayacağımız zorlu Manisa maçına odaklanmamız gerekiyor. İnşallah önümüzdeki maçta bu mağlubiyeti telafi etmek istiyoruz.” dedi.

“EN ÖNEMLİ ETKEN YORGUNLUK”

En önemli etkenin yorgunluk olduğunu belirten Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı; “Deniz seviyesinden geliyoruz, burası rakım olarak yüksek. İkinci yarıda bu durum oyuncuları ciddi şekilde etkiledi. Zaten bazı sakatlıklar da yaşandı. Bunun temel sebebi de uzun ve yorucu yolculuk. Bizi oldukça zorladı ama bunlar futbolun içinde olan şeyler, yapacak bir şey yok.”