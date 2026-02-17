Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün yer aldığı Trendyol 1. Lig’in 28, 29, 30, 31 ve 32. hafta müsabakalarına ilişkin programlar duyuruldu.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK’nin oynayacağı rakipler, saha bilgileri ve karşılaşma saatleri paylaşıldı.

İşte Van ekibinin 28–32. hafta karşılaşma bilgileri:

Temsilcimiz, 28. haftada sahasında Erzurumspor FK’yi konuk edecek. Zorlu maç 28 Şubat Cumartesi günü saat 13.30’da Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

Van ekibi, 29. haftada 6 Mart Pazar günü deplasmanda Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş ‘ye konuk olacak. Pendik Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak.

İmaj Altyapı Van Spor FK, 30. haftada ise sahasında Adana Demirspor A.Ş’yi ağırlayacak. Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak mücadele, 10 Mart Salı günü oynanacak ve maçın başlama saati 13.30 olacak.

Kırmızı siyahlı Van ekibi, 31. hafta karşılaşmasında deplasmanda Sakaryaspor A.Ş.’yle karşılaşacak. 15 Mart Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin başlama saati ise 16.00.

Temsilcimiz, 32. haftada ise taraftarı karşısında SMS Grup Sarıyerspor’u misafir edecek. Mücadele 22 Mart Pazar günü saat 13.30’da Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

26 VE 27. HAFTA MAÇLARI DAHA ÖNCE AÇIKLANMIŞTI

Vanspor, daha önce açıklanan programa göre 26. hafta maçını yarın sahasında saat 17.00’da Sipay Bodrum FK ile oynayacak. 27. hafta karşılaşmasında ise 23 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Amed Sportif Faliyetler’e konuk olacak.