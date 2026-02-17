Trendyol 1. Lig’de 26. Hafta maçları bugün başlayacak ve 19 Şubat Perşembe günü Sakaryaspor A.Ş. ile Pendikspor arasındaki mücadeleyle tamamlanacak.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise yarın (18 Şubat Çarşamba) sahasında Sipay Bodrum FK’yi konuk edecek. Kırmızı-siyahlı ekip, taraftarı önünde galibiyet arayacak.

25. HAFTADA GOL DÜELLOSU VE KRİTİK 1 PUAN

Ligde 25. hafta karşılaşmalarında 3 maç beraberlikle sonuçlanırken, 5 mücadeleyi ev sahibi ekipler kazandı. 2 karşılaşmada ise deplasman takımları sahadan galibiyetle ayrıldı.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, deplasmanda karşılaştığı Özbelsan Sivasspor ile 3-3 berabere kalarak hanesine 1 puan yazdırdı. Kırmızı-siyahlı ekip, 3-1 geriye düştüğü karşılaşmada ortaya koyduğu mücadeleyle dikkat çekti. 90+5’inci dakikada gelen golle zorlu deplasmandan 1 puan çıkaran Van ekibi, moral depoladı.

HEDEF 3 PUAN

Sivasspor deplasmanından moralli dönen Van temsilcisi, yarın karşılaşacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Zorlu geçmesi beklenen karşılaşmada kırmızı-siyahlı ekip sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.

Vanspor, rakibiyle arasındaki 10 puanlık farkı azaltmayı hedefliyor. Taraftarı önünde galibiyet almak isteyen Van ekibi, 26. haftada önemli bir virajı kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor.

MAÇ VAN ATATÜRK ŞEHİR STADI’NDA

Yarın Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak İmaj Altyapı Van Spor FK – Sipay Bodrum FK karşılaşması saat 17.00’de başlayacak.

Ligin ilk devresinde Bodrum’da oynanan mücadeleyi ev sahibi Sipay Bodrum FK 2-0 kazanmıştı.

VANSPOR 11.SIRADA, BODRUM 4. SIRADA YER ALIYOR

Temsilcimiz kırmızı siyahlı ekip, ligde 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 35 puanla 11’inci sırada yer alıyor. Rakip Sipay Bodrum FK ise 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 4’üncü sırada bulunuyor.

Lig’de takımlar arasındaki puan farklarının az olması heyecanı artırırken, karşılaşmaların da büyük bir çekişmeye sahne olmasına neden oluyor.

Trendyol 1. Lig’de liderlik yarışında takımlar arasında 1’er puanlık farklar bulunurken, orta sıralarda ve alt basamaklarda da puan farklarının yakın olması dikkat çekiyor.