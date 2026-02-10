VASKİ’den yapılan açıklamada, Edremit İlçesi Çiçekli Mahallesi Van–Bitlis Karayolu güzergâhında bulunan 1500 mm çapındaki isale hattında meydana gelen acil arıza nedeniyle 10 Şubat 2026 saat 14.30 ile 13 Şubat 2026 saat 23.59 tarihleri arasında su kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, arıza çalışmasının gerçekleştirilebilmesi için 1500 mm çapındaki isale hattındaki suyun boşaltılacağı, arızaların giderileceği ve hattın yeniden dolum sürecinin tamamlanacağı ifade edildi. Bu süreçte 2000 mm çapındaki diğer isale hattı ile sondajların şehir ana su depolarını beslemeye devam edeceği, ancak bazı mahallelerde basınç düşüşüne bağlı su seviyesinde azalma yaşanabileceği kaydedildi.

Toplu konut ve site yönetimlerinin, olası su seviyesi düşüşlerinden etkilenmemek için su depolarını kontrol ettirmeleri ve gerekli tedbirleri almalarının önem taşıdığı bildirildi.

Çalışmaların 48 kilometre uzunluğundaki isale hattı üzerinde birden fazla arızayı kapsaması nedeniyle aşağıdaki mahallelerde zorunlu su kesintisi uygulanacağı açıklandı:

Edremit İlçesi:

Köprüler (kısmen), Çayırbaşı (kısmen), Köklü, Dönemeç, Gölkaşı, Mülk, Andaç, Enginsu, Çiçekli, Dilkaya, Köşk, Eskice (kısmen), Yenice (kısmen), Yeni Mahalle (kısmen), Erdemkent (Eski TOKİ), Süphan (kısmen), Eminpaşa (kısmen)

Gevaş İlçesi:

Atalan ve Uğurveren mahalleleri...

Öte yandan, arıza çalışmaları süresince su seviyesi düşen veya kesinti yaşayan abonelere tankerle su takviyesi yapılacağı belirtildi.

VASKİ 185 Çağrı Merkezi’nin abonelere 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam ettiği bildirildi.