Açıklanan verilere göre boşanmanın en fazla yaşandığı il yüzde 8,37 ile İzmir oldu. En az boşanmanın görüldüğü il yüzde 0,81 ile Hakkari olarak kayıtlara geçerken, Van da en az boşanmanın olduğu iller arasında yer aldı.

Boşanma oranının en düşük olduğu iller Hakkari, Şırnak, Muş, Siirt, Bitlis, Van, Ağrı, Batman, Mardin ve Bingöl olarak açıklandı.

2025 yılı sonu verilerine göre, Türkiye'de boşanmış kişi sayısı 3 milyon 567 bin 484'e ulaştı. Bu rakam, yetişkin nüfusun yüzde 5,20'sini oluşturdu.

2025 yılı itibarıyla 15 yaş ve üzerindeki 68 milyon 561 bin 445 kişilik nüfusun; 19 milyon 861 bin 472'sinin hiç evlenmediği, 41 milyon 271 bin 735'inin evli olduğu, 3 milyon 567 bin 484'ünün boşandığı ve 3 milyon 860 bin 754 kişinin ise eşini kaybettiği belirlendi.

Van’da 2025 yılı itibarıyla 15 yaş üzeri bulunan toplam nüfus 788 bin 696 olurken, bunun 401 bin 715’i erkek, 386 bin 981’i ise kadın olarak kayıtlara geçti. Van’da 2025 yılı sonu itibari ile 291 bin 123 kişi hiç evlenmemiş olarak kaydedildi.

Van’da hiç evlenmeyen erkek sayısı 291 bin 123 olurken, hiç evlenmeyen kadın sayısı ise 127 bin 389 olarak açıklandı.

Van’da 2025 yılı itibarıyla toplam evli sayısı 458 bin 603 olurken, Van nüfusuna kayıtlı evli erkek sayısı 229 bin 83, kadın sayısı ise 229 bin 520 olarak kayıtlarda yer aldı.

2025 yılı itibarıyla Van nüfusuna kayıtlı toplam boşanmış kişi sayısı 10 bin 243 oldu. Boşanan nüfusun 4 bin 466’sı erkek olurken, 5 bin 777’si ise kadın oldu.

TÜİK verilerine göre Van’da boşanma sayıları son iki yılda düşüş eğilimine girdi. 2025 yılında kentte boşanan çift sayısı 821 olarak kaydedilirken, bu rakam 2024 yılına göre yüzde 7,4 azaldı. 2024’te Van’da 887 çift boşanmıştı. 2023 yılında ise boşanan çift sayısı 843 olarak açıklanmıştı. Buna göre 2025’teki boşanma sayısı, 2023 yılına kıyasla da yaklaşık yüzde 2,6 oranında geriledi. Öte yandan 2024 yılında boşanma sayılarının, bir önceki yıla göre yüzde 5,2 artış göstermişti.