Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün paylaştığı verilere göre yarın Van merkez ilçeler dahil birçok ilçede karla karışık yağmur görülecek. Çaldıran, Erciş, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde ise kar etkili olacak.
Tahminlere göre Çarşamba ve Perşembe günleri birçok ilçede görülecek karla karışık yağmur, Cuma ve Cumartesi günleri yerini yağmura bırakacak. Pazar günü ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre Van’da önümüzdeki 5 gün hava durumu şu şekilde olacak;
İpekyolu:
11 Şubat Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
12 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu
13 Şubat Cuma: Yağmurlu
14 Şubat Cumartesi: Yağmurlu
15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu
Tuşba:
11 Şubat Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
12 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu
13 Şubat Cuma: Yağmurlu
14 Şubat Cumartesi: Yağmurlu
15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu
Edremit:
11 Şubat Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
12 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu
13 Şubat Cuma: Yağmurlu
14 Şubat Cumartesi: Yağmurlu
15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu
Bahçesaray:
11 Şubat Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
12 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu
13 Şubat Cuma: Yağmurlu
14 Şubat Cumartesi: Yağmurlu
15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu
Başkale:
11 Şubat Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
12 Şubat Perşembe: Kar yağışlı
13 Şubat Cuma: Yağmurlu
14 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu
Çaldıran:
11 Şubat Çarşamba: Yoğun kar yağışlı
12 Şubat Perşembe: Kar yağışlı
13 Şubat Cuma: Kar yağışlı
14 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
15 Şubat Pazar: Kar yağışlı
Çatak:
11 Şubat Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
12 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu
13 Şubat Cuma: Yağmurlu
14 Şubat Cumartesi: Yağmurlu
15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu
Erciş:
11 Şubat Çarşamba: Yoğun kar yağışlı
12 Şubat Perşembe: Kar yağışlı
13 Şubat Cuma: Yağmurlu
14 Şubat Cumartesi: Yağmurlu
15 Şubat Pazar: Karla karışık yağmurlu
Gevaş:
11 Şubat Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
12 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu
13 Şubat Cuma: Yağmurlu
14 Şubat Cumartesi: Yağmurlu
15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu
Gürpınar:
11 Şubat Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
12 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu
13 Şubat Cuma: Yağmurlu
14 Şubat Cumartesi: Yağmurlu
15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu
Muradiye:
11 Şubat Çarşamba: Yoğun kar yağışlı
12 Şubat Perşembe: Kar yağışlı
13 Şubat Cuma: Yağmurlu
14 Şubat Cumartesi: Yağmurlu
15 Şubat Pazar: Karla karışık yağmurlu
Özalp:
11 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı
12 Şubat Perşembe: Kar yağışlı
13 Şubat Cuma: Kar yağışlı
14 Şubat Cumartesi: Yağmurlu
15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu
Saray:
11 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı
12 Şubat Perşembe: Kar yağışlı
13 Şubat Cuma: Kar yağışlı
14 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu