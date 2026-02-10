Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün paylaştığı verilere göre yarın Van merkez ilçeler dahil birçok ilçede karla karışık yağmur görülecek. Çaldıran, Erciş, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde ise kar etkili olacak.

Tahminlere göre Çarşamba ve Perşembe günleri birçok ilçede görülecek karla karışık yağmur, Cuma ve Cumartesi günleri yerini yağmura bırakacak. Pazar günü ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre Van’da önümüzdeki 5 gün hava durumu şu şekilde olacak;

İpekyolu:

11 Şubat Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

12 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu

13 Şubat Cuma: Yağmurlu

14 Şubat Cumartesi: Yağmurlu

15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu

Tuşba:

11 Şubat Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

12 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu

13 Şubat Cuma: Yağmurlu

14 Şubat Cumartesi: Yağmurlu

15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu

Edremit:

11 Şubat Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

12 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu

13 Şubat Cuma: Yağmurlu

14 Şubat Cumartesi: Yağmurlu

15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu

Bahçesaray:

11 Şubat Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

12 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu

13 Şubat Cuma: Yağmurlu

14 Şubat Cumartesi: Yağmurlu

15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu

Başkale:

11 Şubat Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

12 Şubat Perşembe: Kar yağışlı

13 Şubat Cuma: Yağmurlu

14 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu

Çaldıran:

11 Şubat Çarşamba: Yoğun kar yağışlı

12 Şubat Perşembe: Kar yağışlı

13 Şubat Cuma: Kar yağışlı

14 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

15 Şubat Pazar: Kar yağışlı

Çatak:

11 Şubat Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

12 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu

13 Şubat Cuma: Yağmurlu

14 Şubat Cumartesi: Yağmurlu

15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu

Erciş:

11 Şubat Çarşamba: Yoğun kar yağışlı

12 Şubat Perşembe: Kar yağışlı

13 Şubat Cuma: Yağmurlu

14 Şubat Cumartesi: Yağmurlu

15 Şubat Pazar: Karla karışık yağmurlu

Gevaş:

11 Şubat Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

12 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu

13 Şubat Cuma: Yağmurlu

14 Şubat Cumartesi: Yağmurlu

15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu

Gürpınar:

11 Şubat Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

12 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu

13 Şubat Cuma: Yağmurlu

14 Şubat Cumartesi: Yağmurlu

15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu

Muradiye:

11 Şubat Çarşamba: Yoğun kar yağışlı

12 Şubat Perşembe: Kar yağışlı

13 Şubat Cuma: Yağmurlu

14 Şubat Cumartesi: Yağmurlu

15 Şubat Pazar: Karla karışık yağmurlu

Özalp:

11 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı

12 Şubat Perşembe: Kar yağışlı

13 Şubat Cuma: Kar yağışlı

14 Şubat Cumartesi: Yağmurlu

15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu

Saray:

11 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı

12 Şubat Perşembe: Kar yağışlı

13 Şubat Cuma: Kar yağışlı

14 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu