Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2025 yılını kapsayan Van FinTÜRK-Coğrafi Dağılım verilerini yayımladı. Açıklanan coğrafi dağılım raporunda Van’da krediler içinde en yüksek pay sektörel kredilere ait oldu.

FinTürk verilerine göre Van’da 2025 yılında sektörel krediler 80,1 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu kredilerin 77,4 milyar TL’si nakdi kredi olurken, 2,65 milyar TL’si takipteki alacak olarak kaydedildi. Sektörel krediler aynı zamanda 25,8 milyar TL’yi aşan gayrinakdi kredi hacmiyle Van’daki finansal hareketliliğin ana kalemini oluşturdu.

Van’da mevduat bankaları üzerinden kullandırılan toplam kredi tutarı 73,8 milyar TL olarak gerçekleşirken, bunun 2,58 milyar TL’si takipteki alacak statüsünde yer aldı. Kamu bankaları ise 42,8 milyar TL ile Van’daki en yüksek kredi kullanımı yapan grup olurken, kamu bankalarında takipteki alacak tutarı 1 milyar TL’nin üzerine çıktı.

Yerel özel bankalar aracılığıyla kullandırılan krediler 20,4 milyar TL seviyesinde kalırken, bu grupta 760 milyon TL’lik takipteki alacak kaydedildi. Yabancı bankalar üzerinden kullandırılan krediler ise 16,8 milyar TL olurken, 845 milyon TL takipteki alacak oldu. Katılım bankalarında toplam krediler 3,6 milyar TL, kalkınma ve yatırım bankalarında ise 2,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

FinTürk verilerine göre, Van’da kredi hacmi ağırlıklı olarak kamu ve mevduat bankaları üzerinden ilerlerken, yerel özel ve katılım bankalarının finansal sistem içindeki payı ise sınırlı kaldı.