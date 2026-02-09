Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van'dan sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölünün yüzeyi, dondurucu soğuklar nedeniyle tamamen dondu. Yüzeyi buz kütlesiyle kaplı 124 kilometrekare alana sahip göl, her yıl olduğu gibi bu kış da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Bölgeye gelen ziyaretçiler gölde özenle süslenen atlı kızaklarla gezinti yapıp, türküler eşliğinde halay çekiyor. Buz kütlesi üzerinde yürüyüşün ardından göl kenarındaki restoranlarda meşhur sarı sazan balığını tadıyor.

Doyasıya kış keyfi yaşamak üzere Çıldır Gölü'nü tercih ettiklerini söyleyen turistler, yapılan aktivitelerin heyecan verici olduğunu belirterek, herkesi gölü gezmeye davet ediyor.